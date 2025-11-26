İngiltere ordusunun zırhlı araçları, askerleri hastanelik etti

İngiltere Savunma Bakanlığı, soruşturmanın “aşırı ihtiyat” gerekçesiyle başlatıldığını duyurdu. Olayın, 6,3 milyar sterlinlik Ajax programında yaşanan son aksaklık olduğu ifade edildi. Araç, bu ay başında ilk operasyonel yeterliliğe ulaştığı ilan edildikten sonra Savunma Bakanı Luke Pollard tarafından “sorunlarını geride bıraktığı” şeklinde tanımlanmıştı.

Yaklaşık 30 personele sağlık kontrolü

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, hafta sonu yapılan tatbikat sırasında “az sayıda askerin gürültü ve titreşim kaynaklı belirtiler bildirdiğini” açıkladı. Açıklamada, tatbikatın derhal durdurulduğu ve tüm askerlere sağlık taraması yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 30 personelin ilgili semptomlarla başvurduğu, büyük bölümünün göreve döndüğü, ancak “az sayıda askerin uzman tedavisi almaya devam ettiği” kaydedildi.

Sözcü, Savunma Hazırlığı ve Sanayi Bakanı Pollard’ın talimatıyla tüm eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde Ajax kullanımının iki hafta boyunca durdurulduğunu belirtti. Araç üzerindeki teknik testlerin ise olası sorunların tespit edilmesi amacıyla sınırlı şekilde sürdürüleceği açıklandı.

Gecikmeler ve geçmiş sorunlar

Ajax projesi, gürültü ve titreşim nedeniyle askerlerde işitme ve sağlık sorunlarına yol açtığının belirlenmesi üzerine yıllarca ertelenmişti.

Araçların 2017 yılında hizmete girmesi planlanmış, ancak yalnızca bu ay başlangıç operasyonel kapasite sağlanmıştı. Şu ana kadar planlanan 589 araçtan 160’tan fazlası üretildi.

İki haftalık duraklama açıklanmadan önce, programın tam operasyonel kapasiteye ulaşmasının dört yıl daha sürebileceği tahmin ediliyordu. Ajax, 1971’den bu yana hizmette olan CVR(T) araçlarının yerini alacak.

Savunma Bakanı Pollard, 5 Kasım’da yaptığı konuşmada, “Ajax önemli zorlukları aştı ve sahada kendini kanıtladı. Dünyanın en gelişmiş orta sınıf zırhlı muharebe aracı” ifadelerini kullanmıştı.