Açık 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 26.11.2025 06:45

İngiltere ordusunun zırhlı araçları, askerleri hastanelik etti

İngiltere ordusu, Salisbury'de yapılan tatbikat sırasında yaklaşık 30 askerin araç içi gürültü ve titreşim nedeniyle rahatsızlanmasının ardından Ajax tipi zırhlı muharebe araçlarının kullanımını iki hafta süreyle askıya aldı. Askerlerin kusma ve kontrolsüz titreme şikayetleri yaşadığı bildirildi.

İngiltere ordusunun zırhlı araçları, askerleri hastanelik etti

İngiltere Savunma Bakanlığı, soruşturmanın “aşırı ihtiyat” gerekçesiyle başlatıldığını duyurdu. Olayın, 6,3 milyar sterlinlik Ajax programında yaşanan son aksaklık olduğu ifade edildi. Araç, bu ay başında ilk operasyonel yeterliliğe ulaştığı ilan edildikten sonra Savunma Bakanı Luke Pollard tarafından “sorunlarını geride bıraktığı” şeklinde tanımlanmıştı.

Yaklaşık 30 personele sağlık kontrolü

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, hafta sonu yapılan tatbikat sırasında “az sayıda askerin gürültü ve titreşim kaynaklı belirtiler bildirdiğini” açıkladı. Açıklamada, tatbikatın derhal durdurulduğu ve tüm askerlere sağlık taraması yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 30 personelin ilgili semptomlarla başvurduğu, büyük bölümünün göreve döndüğü, ancak “az sayıda askerin uzman tedavisi almaya devam ettiği” kaydedildi.

Sözcü, Savunma Hazırlığı ve Sanayi Bakanı Pollard’ın talimatıyla tüm eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde Ajax kullanımının iki hafta boyunca durdurulduğunu belirtti. Araç üzerindeki teknik testlerin ise olası sorunların tespit edilmesi amacıyla sınırlı şekilde sürdürüleceği açıklandı.

Gecikmeler ve geçmiş sorunlar

Ajax projesi, gürültü ve titreşim nedeniyle askerlerde işitme ve sağlık sorunlarına yol açtığının belirlenmesi üzerine yıllarca ertelenmişti.

Araçların 2017 yılında hizmete girmesi planlanmış, ancak yalnızca bu ay başlangıç operasyonel kapasite sağlanmıştı. Şu ana kadar planlanan 589 araçtan 160’tan fazlası üretildi.

İki haftalık duraklama açıklanmadan önce, programın tam operasyonel kapasiteye ulaşmasının dört yıl daha sürebileceği tahmin ediliyordu. Ajax, 1971’den bu yana hizmette olan CVR(T) araçlarının yerini alacak.

Savunma Bakanı Pollard, 5 Kasım’da yaptığı konuşmada, “Ajax önemli zorlukları aştı ve sahada kendini kanıtladı. Dünyanın en gelişmiş orta sınıf zırhlı muharebe aracı” ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
İngiltere Eğitim
Sıradaki Haber
İngiltere'de göçmenlere şiddet: Ters kelepçeyle saatlerce beklettiler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:36
Bilim insanları, Dünya’ya çarpan dev cismin kökenini açıkladı
07:34
Kan testiyle kanser teşhisinde umut veren gelişme
07:35
Kök hücre nakli temelli yeni tedavi, görme kaybını tersine çevirdi
07:24
ABD'de Şükran Günü hırsızlığı: Yüzlerce hindi çalındı
07:05
Karanlık maddeye dair ilk doğrudan kanıt iddiası
07:01
Louvre soygununda dört yeni gözaltı: 88 milyon euroluk eserler hala kayıp
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
FOTO FOKUS
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze'de çadırlar su altında kaldı
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze'de çadırlar su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ