Louvre soygununda dört yeni gözaltı: 88 milyon euroluk eserler hala kayıp

Açıklamada, gözaltına alınan 38 ve 39 yaşlarındaki iki erkek ile 31 ve 40 yaşlarındaki iki kadının soygunda nasıl bir rol oynadığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Şüpheliler, polis tarafından 96 saate kadar sorgulanabilecek.

76 milyon sterlinlik mücevher hâlâ kayıp

Yeni gözaltılar, geçen ay yakalanan üç erkek ve bir kadına yönelik ön suçlama kararlarının ardından geldi.

Ekim ayında gerçekleşen soygunda, yaklaşık 76 milyon sterlin değerinde Fransız kraliyet mücevherleri çalınmıştı.

Aralarında Napoleon’un İmparatoriçe Marie-Louise’e hediye ettiği elmas ve zümrüt kolyenin, 19’uncu yüzyıl kraliçeleri Marie-Amelie ve Hortense’e ait taşların ve İmparatoriçe Eugenie’nin inci ve elmas tacının bulunduğu mücevherler henüz bulunamadı.

Soygun, Louvre’un ziyaretçilere açık olduğu bir sırada yalnızca birkaç dakika içinde gerçekleştirildi. Bu durum, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinin güvenilirliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Hırsızlar mobilya asansörü kullanarak içeri girdi

19 Ekim Pazar günü iki kişi, çalıntı bir mobilya asansörüyle Apollon Galerisi’nin ikinci katına ulaştı. Hırsızlar, teşhir vitrinlerini spiral taşlama makineleriyle kırdı ve çaldıkları mücevherlerle kaçtı. Kaçış, dışarıda bekleyen iki motosikletli yardımcının desteğiyle gerçekleşti.

Soruşturma makamları daha önce, soygunun büyük bir suç örgütünden ziyade küçük çaplı suçlular tarafından organize edilmiş olabileceğini açıklamıştı.

“Zamana karşı yarış”

Sanat dedektifi Arthur Brand, Sky News’e yaptığı açıklamada, mücevherlerin kurtarılmasının zamanla yarış olduğunu söyledi.

Brand, “Bu mücevherler o kadar ünlü ki satılmaları imkânsız. Hırsızların yapabileceği tek şey metali eritmek, taşları sökmek ya da kesmeye çalışmak. Bu durumda mücevherler sonsuza kadar kaybolabilir,” dedi.

Brand, “Polisin bir haftası var. Hırsızları yakalamaları halinde mücevherlere ulaşılabilir. Daha uzun sürerse ganimet muhtemelen parçalanmış olur.” ifadelerini kullandı.