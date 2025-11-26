ABD'de Şükran Günü hırsızlığı: Yüzlerce hindi çalındı

Yetkililer, pazar sabahı saat 08.00’den kısa süre önce Lake Elsinore kentinde çalınan araç ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini belirtti.

Şerif Ofisi, bölgede arama yapılmasına rağmen aracın bulunamadığını duyurdu.

500’e yakın hindi dağıtılacaktı

Lake Elsinore merkezli “U.R. Important” isimli yardım kuruluşunun kurucusu Alexxa Oliver, CBS Los Angeles’a yaptığı açıklamada kamyonette Şükran Günü için dağıtılması planlanan hindilerin bulunduğunu söyledi.

Oliver, Facebook üzerinden yayımladığı video mesajında hırsızlığın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini bilmediklerini ifade etti.

Kuruluşun pazar günü yaklaşık 500 hindi dağıtmayı planladığını belirten Oliver, “Bu durumdan etkilenecek ailelerden özür diliyoruz.” dedi.