KKTC'de, Türkiye'nin katkıları ile yapılan spor tesisleri için toplu açılış töreni düzenlendi

Türkiye'nin finansal destekleri ile KKTC'nin başta başkent Lefkoşa olmak üzere çeşitli kent ve bölgelerine yapılan Lefkoşa Jimnastik Salonu, Boğaz 74, Güvercinlik Köyü, Kaplıca Karadeniz 61, İskele 1461 Trabzon Spor Kulübü futbol sahaları ile Yılmazköy futbol sahası, tribün ve soyunma odaları için "KKTC Spor Yatırımları Toplu Açılış Töreni" yapıldı.

Lefkoşa Jimnastik Salonu'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra her iki ülkeden yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'li sporculara uygulanan ambargo ve izolasyonların çağ dışı olduğunu belirterek, "Biz iki bayrakla çağ dışı izolasyonlara ve kısıtlamalara meydan okuyacağız. Bu iki bayraktan birisi bizim bayrağımız diğeri de ana vatanımızın bayrağı. Çocuklarımıza salonlar yaparak spor imkanı tanıyan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tatar, daha çok çocuk ve gence spor imkanı sağlamak üzere Türkiye'nin de desteği ile spor komplekslerinin sayısını arttıracaklarını vurgulayarak, "Spor demek gençlik, heyecan, sevgi ve başarı demektir. Gençlerimize güveniyorum ve başarılı olacaklarına inancım tam." ifadelerini kullandı.

Açılışta hitapta bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da KKTC'deki spor alt yapısının gelişmesine önem verdiklerini dile getirerek, KKTC'li sporcuların uluslararası alanda sayılarının artması için ellerinden geleni yaptıklarına dikkat çekti.

Bakan Bak, daha önce Güvercinlik Spor Tesisini açtıklarını, Taksim Sahası’nın ise ışıklandırmasını yaptıklarını hatırlatarak, KKTC'ye yeni salonlar kazandırmak ve sporcu sayısını artırmak için çalışmaların süreceğini anlattı.

KKTC'yi sporla tanıtmanın önemine işaret eden Bak, ailelere "çocuklarını spora yönlendirmeleri" çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Spor, gençlerin uyuşturucu ve dijital bağımlılıktan uzak kalmalarına büyük katkı sağlıyor. Hep beraber spor yapacağız, ülkeyi sporla tanıtacağız. KKTC’yi hep beraber büyütmeye devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz, başarılar diliyoruz."

"KKTC Spor Yatırımları Toplu Açılış Töreni", KKTC'li sporcuların cimnastik gösterileri ile son buldu.