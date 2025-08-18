Açık 24.2ºC Ankara
AA 18.08.2025 23:11

İspanya'da bu yıl içinde 344 bin hektardan fazla alan yandı

Avrupa Çevre İzleme Programı Copernicus'a bağlı olan Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verilerine göre özellikle ağustos ayı başından bu yana orman yangınlarına karşı büyük mücadele veren İspanya'da, bu yıl içinde 344 bin hektardan fazla alan kül oldu.

İspanya'da bu yıl içinde 344 bin hektardan fazla alan yandı
[Fotograf: Reuters]

EFFIS, 1 Ocak'tan bu yana İspanya'daki orman yangınlarında toplam 344 bin 417 hektarlık alanın olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Açıklamada, kül olan 300 bin hektarın büyük bir bölümünün son üç haftada yandığı belirtildi.

İspanya'daki ulusal verilere göre kıyaslama yapıldığında ülkede son 31 yılın en büyük orman yangınları yaşanırken, 1994 yılında 437 bin 602 hektarlık alan yanmıştı.

Mevcut durumda İspanya'nın kuzeyindeki Galiçya (Ourense), Kastilya ve Leon (Leon ve Zamora) Asturias ile güneydeki Extremadura (Caceres) bölgelerinde 23 noktada yangınlar devam ediyor.

Sivil Koruma ve yerel yönetim yetkililerinin verdikleri bilgilerde Kastilya ve Leon'da tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen 76 yerleşim yerindeki 5 bin 300 kişi halen spor salonlarında, barınma yerlerinde ya da dost ve akrabalarında geceyi geçiriyor.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre ağustos ayı başından bu yana orman yangınlarından etkilenen toplam 31 bin 130 kişi tahliye edildi.

Şimdiye kadar 4 kişinin hayatına mal olan yangınlarla ilgili 92 soruşturma başlatılırken, 31 kişi gözaltına alındı.

Yangından en çok etkilenen Ourense ve Leon'a 17 Ağustos'ta giden Başbakan Pedro Sanchez, yarın da Zamora ve Caceres'i ziyaret edecek.

Şiddetli rüzgar ve 44 dereceyi bulan aşırı sıcak havanın etkisiyle günlerdir yangınların devam ettiği İspanya'da alevlerin kontrol altına alınmasının en az 2-3 gün daha sürmesi öngörülüyor.

