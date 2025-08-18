Trump'tan 'Ukrayna-Rusya' mesajı: Yakın gelecekte barışa ulaşabiliriz

Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı.

Liderlerle toplantıya geçmeden önce basına açıklamalarda bulunan Trump, Zelenski ile bugün yaptıkları toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını, ayrıca bugün Putin ile de doğrudan görüştüğünü ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantının hemen ardından da Putin'i yine arayacağını söyledi.

Trump, "Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesi çok önemli bir adımdır, bu kilit noktalardan biridir ve bunu masada değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıda "toprak takası" konusunu ele almaları gerektiğini de belirten Trump, "Hep birlikte, Ukrayna'ya yönelik gelecekteki herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim ve aslında böyle bir saldırı olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Trump, Zelenski ve Putin'in barış için bir çözüm bulacağını hissettiğini ve nihayetinde, bu konudaki bir kararın iki liderin mutabık kalması sonucunda alınabileceğini vurguladı.

Bugünkü toplantının iyi geçmesi halinde Putin ile bir toplantı ayarlayacağını belirten Trump, "Bir sonraki adım üçlü bir toplantı olacak ve bunu halledeceğiz. Ben harika bir sonuç almayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, "Yakın gelecekte barışa ulaşabiliriz." dedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Zelenski, "ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli." açıklamasını yaptı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, "Oyunu iyi oynarsak, (Ukrayna-Rusya savaşı) bunu sonlandırabiliriz. Sonlandırmak zorundayız." diye konuştu. Rutte ayrıca, Trump'a, "Güvenlik garantilerine katılmaya hazır olduğunuzu söylediniz. Bu büyük bir adım, gerçekten dönüm noktası. Her şeyi değiştirir." dedi.

Almanya Başbakanı Merz, "Bir sonraki toplantının (Rusya-Ukrayna arasında) ateşkes olmadan gerçekleşeceğini hayal edemiyorum. Öyleyse bunun üzerinde çalışalım" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise "Güvenlik garantileri üzerinde çalıştığımızı duymak çok güzel. (NATO'nun) beşinci maddesi gibi güvenlik garantileri çok önemli." dedi.