Trump, Beyaz Saray'da Zelenski'yi ağırlıyor: Bu savaşı bitirmemiz lazım

Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını" ancak barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Trump, "(Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında) Avrupa, Ukrayna için ilk savunma hattı olacak, ancak biz de buna katılacağız." diye konuştu.

"Rusya-Ukrayna savaşı bitecek"



ABD Başkanı Trump: Ne zaman, nasıl bitecek bilmiyorum ama bitecek. Zelenski ve Putin savaşın bitmesini istiyor. Bütün dünya bu savaştan yorgun düştü artık. pic.twitter.com/q7ZGvU0bQD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2025

Zelenski ise "Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." dedi.

Zelenski, "Barışa ihtiyacımız var" demişti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşme öncesi bazı Avrupalı liderlerle yaptığı toplantının ardından, "Ukrayna, gerçek bir ateşkese ve yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmaya hazır. Barışa ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Zelenski, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırganlıktan ve yeni fetih girişimlerinden gönüllü olarak vazgeçmesini beklemememiz gerektiğini anlıyoruz." ifadesini kullanarak, ABD, Avrupa ve yaşam hakkı ile uluslararası düzene saygı duyan herkesin ortak baskısına ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.