Açık 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA 18.08.2025 20:22

Trump, Beyaz Saray'da Zelenski'yi ağırlıyor: Bu savaşı bitirmemiz lazım

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, "Bu savaşı bitirmemiz lazım, Rusya'yı durdurmamız lazım." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da Zelenski'yi ağırlıyor: Bu savaşı bitirmemiz lazım

Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını" ancak barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Trump, "(Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında) Avrupa, Ukrayna için ilk savunma hattı olacak, ancak biz de buna katılacağız." diye konuştu.


Zelenski ise "Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." dedi.

Zelenski, "Barışa ihtiyacımız var" demişti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşme öncesi bazı Avrupalı liderlerle yaptığı toplantının ardından, "Ukrayna, gerçek bir ateşkese ve yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmaya hazır. Barışa ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Zelenski, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırganlıktan ve yeni fetih girişimlerinden gönüllü olarak vazgeçmesini beklemememiz gerektiğini anlıyoruz." ifadesini kullanarak, ABD, Avrupa ve yaşam hakkı ile uluslararası düzene saygı duyan herkesin ortak baskısına ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
Belçika'da okullarda cep telefonu yasağı 2025-2026'da yürürlüğe giriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:16
İşgalci İsrail ordusu, Ramallah'ta gözaltına aldığı Filistin Kültür Bakanı'nı serbest bıraktı
20:30
Bakan Güler, Orgeneral Bayraktaroğlu'nu kabul etti
20:18
İletişim Başkanı Duran'dan Mete Tunçay için başsağlığı mesajı
20:27
Tarihçi Mete Tunçay son yolculuğuna uğurlandı
19:52
Elazığ'da baraj gölüne giren kişi boğuldu
19:46
Belçika'da okullarda cep telefonu yasağı 2025-2026'da yürürlüğe giriyor
Türkmen Karahöyük kazısında buluntular heyecan uyandırdı
Türkmen Karahöyük kazısında buluntular heyecan uyandırdı
FOTO FOKUS
Düğün konvoyunda havaya ateş açan ve drift yapan 4 kişi yakalandı
Düğün konvoyunda havaya ateş açan ve drift yapan 4 kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ