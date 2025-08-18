Az Bulutlu 31.1ºC Ankara
Dünya
AA 18.08.2025 17:22

Gazze'yi kıtlığa sürükleyen İsrail, Güney Sudan'a "insani yardım" yapacağını duyurdu

Sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak Gazze Şeridi'ni kıtlığa sürükleyen İsrail, Güney Sudan'a "insani yardım" yapacağını duyurdu.

Gazze'yi kıtlığa sürükleyen İsrail, Güney Sudan'a "insani yardım" yapacağını duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgınıyla mücadele eden orta Afrika ülkesi Güney Sudan'a "acil insani yardım" sağlanacağı belirtildi.

Uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ne hayati önem taşıyan gıda, su, ilaç girişini engelleyen İsrail'den yapılan açıklamada, "yardımların, hastaların tedavisi için gerekli tıbbi malzemeler, su arıtma ekipmanları, eldiven ve yüz maskelerinin yanı sıra kolera önleme amaçlı özel hijyen kitlerini içereceği" ifade edildi.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği, açlıktan ölenlerin sayısının 263'e çıktığı bildirilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
