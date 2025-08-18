Az Bulutlu 31.1ºC Ankara
Dünya
AA 18.08.2025 17:04

Soykırımcı İsrail’in abluka ve saldırıları nedeniyle Gazze'de su kesintileri ve insani kriz derinleşiyor

Gazze Belediyesi, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle kentte su kesintilerinin ve insani krizin derinleştiğini bildirdi.

Soykırımcı İsrail’in abluka ve saldırıları nedeniyle Gazze'de su kesintileri ve insani kriz derinleşiyor

Gazze Belediyesi yaptığı açıklamada, Gazze kentinde birçok bölgeye suyun ulaştırılamadığını belirterek su dağıtımının ana vanalarına ulaşılamadığını ve bu noktaların tehlikeli bölgelerde bulunduğunu aktardı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle kentte su kesintilerinin ve insani krizin derinleştiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in yoğun saldırılarına rağmen yetkililerin, ortak çalıştıkları partnerler aracılığıyla ekiplerin bölgeye ulaşmasını sağlamaya ve suyun yeniden verilmesini güvenli şekilde yeniden başlatmaya çalıştıkları ifade edildi.

Açıklamada, Gazze’de süren abluka ve saldırılar nedeniyle halkın temel ihtiyaçlara erişiminin giderek zorlaştığına dikkat çekilerek su kesintilerinin, sağlık ve hijyen koşullarını olumsuz etkilediği belirtildi.

İsrail’in abluka ve saldırıları, Gazze’de yaşayan milyonlarca kişinin günlük yaşamını tehdit ederken, insani yardımın ulaştırılmasını da büyük ölçüde engelliyor.

Gazze Şeridi’nde insani felaket derinleşirken, halkın göçe zorlandığı bölgelerde temel hizmetler de ciddi şekilde aksıyor.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
