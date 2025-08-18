Az Bulutlu 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 18.08.2025 15:40

Hindistan'da güvercin beslemek yasaklandı

Hindistan’ın batısındaki Mumbai kentinde toplumsal alanlarda güvercin beslemek yasaklandı.

Hindistan'da güvercin beslemek yasaklandı
[Fotograf: AA]

Hindistan’ın batısındaki Mumbai kentinde kamuya açık alanlarda güvercin beslenmesinin yasaklanması, belediye yetkilileri, halk sağlığı savunucuları ve hayvanseverler arasında sert tartışmalara yol açtı.

Yıllardır kullanılan ve “kabutarkhana” olarak bilinen geleneksel güvercin besleme alanlarının kapatılmasına karşı çıkan yüzlerce kişi, bu ay iki kez polisle çatıştı. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mumbai Belediyesi, güvercin dışkısının solunum yolu hastalıklarına neden olduğu gerekçesiyle bu kararı aldığını savundu.

Hindistan’ın diğer büyük şehirlerinde de benzer adımlar atılıyor: Pune ve Thane kentlerinde güvercin besleyenlere para cezası kesilirken, başkent Delhi de kamuya açık alanlarda güvercin beslenmesine karşı uyarı yayımlamayı planlıyor.

Güvercin nüfusu yüzde 150’den fazla arttı

Karar, başta hayvan hakları savunucuları ve dini topluluklar olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekti. Özellikle Jain dini üyeleri, güvercin beslemenin dini bir görev olduğunu savunarak protestolarda ön saflarda yer aldı.

Mumbai'deki bazı kabutarkhana’lar kültürel miras yapıları olarak kabul ediliyor. Bu alanlar, toplumların hayır için tahıl bağışladığı yerler olarak doğmuştu.

Bilim insanları ise uzun süre güvercin dışkısına maruz kalmanın zatürre, mantar enfeksiyonları ve akciğer hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor. 2023 tarihli “Hindistan Kuşlarının Durumu” raporuna göre, ülkedeki güvercin nüfusu 2000 yılından bu yana yüzde 150 oranında arttı.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
İran'da su krizi: 12 barajda su seviyesi yüzde 10'un altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Memur zammı için ikinci teklif toplantısı 18.30'da yapılacak
17:03
Kudüs Valiliği: İsrail'in "E1" planı nedeniyle 7 bin Filistinli zorunlu göç tehdidi altında
16:44
Zelenskiy: Rusya, bu savaşa katılımından dolayı ödüllendirilmemelidir
17:00
Kandilli Rasathanesi kapılarını halka açtı
17:01
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, Türkiye'de akciğer nakli yapabilen 3. merkez oldu
15:44
Oğlunun boğazına fındık kaçan anneyi 112 çalışanı sakinleştirdi
Açlıkla mücadele eden Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı
Açlıkla mücadele eden Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı
FOTO FOKUS
Düğün konvoyunda havaya ateş açan ve drift yapan 4 kişi yakalandı
Düğün konvoyunda havaya ateş açan ve drift yapan 4 kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ