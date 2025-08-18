Parçalı Bulutlu 33ºC Ankara
Dünya
AA 18.08.2025 14:19

İspanya'da 2 bin 405 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti

İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2 bin 405 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya'da 2 bin 405 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti

İspanya Günlük Ölüm İzleme Sisteminin (MoMo) verilerine göre bu yaz 16 Ağustos tarihine kadar sıcak havaların neden olduğu ölümlerin şimdiden geçen yılın üzerinde olduğu görüldü.

İstatistiklere göre 2024'ün 15 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasında İspanya'da 2 bin 12 kişi aşırı sıcak havalardan hayatını kaybederken, bu rakam bu yaz döneminde 16 Ağustos'a kadar 2 bin 405 oldu.

Sadece ağustos ayının ilk iki haftasında 931 kişi aşırı sıcaklardan öldü.

İspanya'da 2023 yazında 3 bin 7, büyük yangınlar ve sıklıkla aşırı sıcak hava dalgalarının görüldüğü 2022 yazında da 4 bin 789 kişi hayatını kaybetmişti.

Son iki haftadır bu yazın ikinci büyük sıcak hava dalgasının yaşandığı İspanya'da, Devlet Meteoroloji Enstitüsünün (AEMET) verilerine göre 16 Ağustos'ta ülkede 224 ölçüm istasyonunda hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olduğu bildirildi.

AEMET, 16 Ağustos'ta termometrelerinin 6 yerde 44 derecenin üzerine çıktığını, güneydeki Kurtuba kentinde 44,7 derecenin görüldüğünü açıkladı.

İspanya'da büyük orman yangınlarına neden olan aşırı sıcak hava dalgasının bu hafta sonunda ülkeyi terk etmesi bekleniyor.

