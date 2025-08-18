Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Gazze'de Filistinlileri kasıtlı olarak aç bırakıyor

Londra merkezli örgütten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Gazze Şeridi'nde açlığı, kasıtlı politika olarak uyguladığı ve Filistinlilerin sağlığını, refahını ve sosyal dokusunu sistematik bir şekilde tahrip ettiğini bildirdi.

Açıklamada, yeni tanıklıkların, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşullarını, fiziksel yok oluşlarını hedefleyecek şekilde bilinçli olarak kötüleştirdiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Örgütün, son haftalarda Gazze'deki üç geçici yerleşim kampında yaşayan 19 Filistinli ve yetersiz beslenen çocukları tedavi eden iki sağlık çalışanıyla görüştüğü kaydedilen açıklamada, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 17 Ağustos itibarıyla yetersiz beslenmeye bağlı komplikasyonlar nedeniyle 110 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

"Filistinli çocuklar açlıktan ölüme terk ediliyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Küresel Araştırma, Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guevara-Rosas, "Topladığımız tanıklıklar yalnızca çekilen acılara dair değil, aynı zamanda, uluslararası sistemin İsrail'e onlarca yıldır neredeyse tam cezasızlık ortamında Filistinlilere zulmetmesi için verdiği izne dair sarsıcı iddianame niteliğinde." ifadesini kullandı.

Guevara-Rosas, İsrail'in insanlık dışı politikalarının Gazze'de kitlesel açlığı acı gerçeğe dönüştürdüğünü vurgulayarak, bunun geri çevrilebilmesi için ablukaya koşulsuz olarak son verilmesi ve sürdürülebilir ateşkesin sağlanması gerektiğine işaret etti.

İsrail ablukasının ve süren saldırılarının, özellikle çocuklar, engelliler, kronik hastalar, yaşlılar ile hamile ve emziren kadınlar üzerinde yıkıcı etki yarattığını ifade eden Guevara-Rosas, şunları kaydetti:

"Bu durum yalnızca daha fazla yardım tırının girişine izin vermekle ya da tehlikeli hava yardımlarını artırmakla çözülemez. Sağlık kuruluşları gerekli malzeme ve ekipmanla donatılmalı, siviller kitlesel yerinden edilme tehdidinden kurtarılmalı ve güvenilir insani yardım kuruluşlarının yardımı güvenli şekilde ulaştırmasına izin verilmeli."

Guevara-Rosas, dünya genelinde milyonlarca insan sokaklara çıkıp protesto ederken ve liderler söylemlerle yetinirken, İsrail'in kasıtlı ve sistematik aç bırakma politikasının tüm halka dayanılmaz acılar çektirmeye devam ettiğini dile getirdi.

Af Örgütü yetkilisi, "Filistinli çocuklar açlıktan ölüme terk ediliyor. Bu da aileleri imkansız bir seçime zorluyor: Ya yiyecek için yalvaran, zayıf düşmüş çocuklarının feryatlarını çaresizce dinlemek ya da yardım arayışında ölüm veya yaralanma riskini göze almak." ifadelerine yer verdi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.