AA 18.08.2025 13:43

Filistin Başbakanı Mustafa: Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere yakında geçici bir komite ilan edeceğiz

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere yakında geçici bir komite ilan edeceklerini duyurdu.

Filistin Başbakanı Mustafa: Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere yakında geçici bir komite ilan edeceğiz

Mısır'a resmi ziyarette bulunan Filistin Başbakanı Mustafa, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda basın toplantısı düzenledi.

Mustafa, "Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere yakında geçici bir komite ilan edeceğiz" diyerek Gazze’deki Refah Sınır Kapısı'nın halk için bir yaşam kapısı olması gerektiğini, İsrail’in halkı aç bırakma ve yerinden etme politikalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Uluslararası toplumun daha etkin adımlar atarak İsrail’i abluka ve açlık politikasını durdurmaya zorlaması gerekiyor" diyen Mustafa, Gazze’nin her iki yakasını birleştirme hedefinde olduklarını kaydetti.

Başbakan Mustafa, Gazze'de savaşın durdurulması ve yeniden imarın başlatılması için kaybedecek zaman olmadığını ifade ederek Gazze Şeridi'nde "örgütlü bir siyasi yapı" oluşturmak yerine mevcut resmi kurumların yeniden etkinleştirilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Filistin Başbakanı ayrıca, Gazze’nin yeniden inşası için Kahire’de bir konferans düzenlemek amacıyla Mısır'la işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin - İsrail Çatışması
