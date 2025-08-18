Az Bulutlu 33.1ºC Ankara
AA 18.08.2025 15:01

İran'da su krizi: 12 barajda su seviyesi yüzde 10'un altında

İran'da 12 önemli barajın su miktarının yüzde 10'un altına düştüğü bildirildi.

İran'da su krizi: 12 barajda su seviyesi yüzde 10'un altında
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]

İran Su Kaynakları Yönetim Şirketinin paylaştığı verilere göre, ülkedeki barajlardan bazılarının su oranı yüzde 0 ile 8 arasında değişiyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan eyaletindeki Torok Barajı'nda su seviyesi yüzde 6, Dosti Barajı'nda yüzde 5 ölçülürken, kuzeyindeki Gülistan eyaletindeki Vuşmgir Barajı'nda su 0 seviyesinde, Mazenderan eyaletindeki Lar'da yüzde 5, Gilan'daki Sefidrud Barajı'nda ise yüzde 4 olarak tespit edildi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde Şemiyl Barajı'nda yüzde 0, İstiklal'de ise yüzde 3 seviyesindeyken, Fars eyaletindeki Rudbal'da su seviyesi 0 olarak ölçüldü.

Kirman eyaletindeki Nesa Barajı'nda su seviyesi yüzde 8'e, Tenguiye'de yüzde 7'ye, Merkezi eyaletindeki Ponzdeh Hurdad'da yüzde 8, Save'de ise yüzde 7'ye düştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede su kaynaklarının azaldığı ve kuraklığa doğru gidildiği uyarısında bulunmuştu.

Pezeşkiyan, "Su krizi bugün toplumun ciddi sorunlarından biridir ve tüm veriler su kaynaklarının azaldığını, düşüş eğiliminde olduğunu ve kuraklığa doğru ilerlediğimizi göstermektedir." demişti.

İran
