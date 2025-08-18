Az Bulutlu 31.1ºC Ankara
Dünya
DHA 18.08.2025 17:20

Cambridge Sözlüğü'ne yeni kelimeler eklendi

Cambridge Sözlüğü, 6 binden fazla yeni kelimeyi bu yıl sözlüğe dahil edeceğini açıkladı.

Cambridge Sözlüğü'ne yeni kelimeler eklendi

İngiltere merkezli ‘Cambridge Sözlüğü’, sosyal medyada popülerleşen ‘skibidi’, ‘delulu’, ‘tradwife’ ve ‘broligarchy’ gibi kelimelerin de aralarında bulunduğu 6 binden fazla yeni kelimeyi sözlüğe ekleyecek. Dil programı yöneticisi Colin McIntosh, “İnternet kültürü İngilizceyi değiştiriyor. ‘Skibidi’ ve ‘delulu’ gibi kelimeler yalnızca gelip geçen modalar değil; kalıcı olacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Sözlükte yer alan tanıma göre ‘skibidi’, sosyal medyada yayımlanan viral bir animasyon serisinin yaratıcısı tarafından ortaya atılan, bazen ‘cool (havalı)’ veya ‘bad (kötü)’ anlamına gelebilen ya da tamamen şaka amaçlı, anlamsız şekilde kullanılan kelime olarak yer aldı.

‘Tradwife’ ise ‘traditional wife (geleneksel eş)’ ifadesinin kısaltması olarak sözlüğe girdi. Bu kelime, ev işleri, çocuk bakımı ile eşine adanmışlığı savunan ve bunları sosyal medyada paylaşan muhafazakar kadın fenomenleri tanımlıyor.

COVID-19 sonrası uzaktan çalışma kültürü ‘mouse jiggler’ (çalışıyormuş gibi görünmek için farenin hareket etmesini sağlayan cihaz) kelimesini sözlüğe taşıdı. Ayrıca ‘work spouse’, iş yerinde birbirine güvenen ve destek olan yakın mesai arkadaşlarını tanımlayan ifade olarak aktarıldı.

Ayrıca ‘bro (kanka)’ ve ‘oligarchy (oligarşi)’ kelimelerinin birleşiminden türetilen ‘broligarchy’ de sözlüğe eklendi. Bu kelime, teknoloji sektöründeki Jeff Bezos, Elon Musk ile Mark Zuckerberg gibi zengin ve etkili erkek grupları için kullanılıyor.

‘Delulu’ ise ‘delusional’ın kısaltması. Gerçek dışı inançlara sahip olmayı tanımlayan bu kelime, ilk kez K-pop hayranlarını küçümsemek için kullanıldı.

İngiltere
