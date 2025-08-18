Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.08.2025 23:21

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "geçici anayasa komisyonu" kararnamesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "geçici anayasa" hazırlaması amacıyla bir komisyon kurulmasına ilişkin kararname yayımladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "geçici anayasa komisyonu" kararnamesi
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre Abbas, "Filistin Ulusal Yönetimi’nden devlete geçiş için anayasa taslağı hazırlayacak komisyonun" oluşturulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Komisyonun, "bağımsızlık bildirgesi, uluslararası hukuk ilkeleri, Birleşmiş Milletler kararları ve insan hakları sözleşmeleriyle uyumlu bir geçici anayasa hazırlayacağı" ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu adımın "İsrail saldırılarının sona ermesi, işgal güçlerinin çekilmesi ve Filistin devletinin Gazze’de sorumluluğu devralmasının ardından yapılacak genel seçimler ile eylülde düzenlenecek uluslararası barış konferansına hazırlık kapsamında" atıldığı belirtildi.

Kararnameyle aynı zamanda, anayasa taslağının hazırlanmasında geniş toplumsal katılımın sağlanması amacıyla "teknik alt komisyonlar" ile halkın görüşlerini alacak "çevrim içi platform" kurulması da öngörüldü.

Anayasa Komisyonu Başkanlığına hukukçu Muhammed el-Hac Kasım'ın getirildiği belirtilirken, 17 kişiden oluşan komisyon üyeleri arasında siyasetçi ve hukukçuların yer aldığı kaydedildi.

Aralarında Fransa'nın da bulunduğu Avrupa'dan 15 ülke, 30 Temmuz’da yaptıkları ortak açıklamada, Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.

Buna göre eylül ayında BM Genel Kurulu marjında Filistin’e uluslararası tanınırlık sağlanmasına yönelik adımların atılması bekleniyor.

ETİKETLER
Filistin Devleti Mahmud Abbas
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:20
Trump Putin'i aradı: Bir sonraki görüşme ABD-Rusya-Ukrayna arasında olacak
00:55
Kontrolden çıkan araç evin bahçesine düştü
00:47
Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail, Zeytun Mahallesi'ni haritadan silmeye çalışıyor
00:31
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
00:40
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
00:00
Zelenski: ABD'nin güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli
Türkmen Karahöyük kazısında buluntular heyecan uyandırdı
Türkmen Karahöyük kazısında buluntular heyecan uyandırdı
FOTO FOKUS
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ