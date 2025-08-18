Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.08.2025 23:18

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ndeki son saldırılarında, aralarında yardım almak için bekleyenlerin de bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun sivilleri hedef alan saldırıları aralıksız devam ediyor.

Gazze'nin doğusundaki Şaaf Mahallesi'nde sivillerin bir arada olduğu bir topluluğu hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinli, Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere düzenlenen bir başka saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Han Yunus kentinde Morag bölgesi ve Tıyne Caddesi üzerinde yardım bekleyen sivillere ateş açtı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde sivillerin kaldığı bir binaya helikopterle düzenlenen saldırıda ise aralarında 1 çocuğun da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Batıdaki Rimal semtinde bulunan Şifa Hastanesinin karşısındaki bir binanın vurulması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yine Gazze’nin batısında bir balıkçı teknesine İsrail hücumbotlarından açılan ateşte 1 balıkçı yaşamını yitirdi, kardeşi yaralandı.

Gazze’nin doğusundaki Zeytun ve Sabra mahallelerinde İsrail ordusu, topçu ateşi ve hava saldırılarıyla eş zamanlı patlayıcı yüklü robotlarla evleri yıkmaya devam etti.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı’nda bir apartman dairesi helikopter saldırısıyla hedef alındı. Saldırıda 1 kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Kampı 3 numaralı Blok'ta sivillerin toplandığı alana düzenlenen SİHA saldırısında ise 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’nin orta kesiminde, Vadi Gazze bölgesinin güneyindeki Salahaddin Caddesi üzerinde yardım bekleyen siviller İsrail ordusunun saldırısına uğradı, çok sayıda kişi yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
İspanya'da bu yıl içinde 344 bin hektardan fazla alan yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:20
Trump Putin'i aradı: Bir sonraki görüşme ABD-Rusya-Ukrayna arasında olacak
00:55
Kontrolden çıkan araç evin bahçesine düştü
00:47
Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail, Zeytun Mahallesi'ni haritadan silmeye çalışıyor
00:31
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
00:40
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
00:00
Zelenski: ABD'nin güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli
Türkmen Karahöyük kazısında buluntular heyecan uyandırdı
Türkmen Karahöyük kazısında buluntular heyecan uyandırdı
FOTO FOKUS
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ