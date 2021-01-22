KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İlk COVID-19 aşılarının yapımı tamamlanmıştır. Yapılan başvurular önümüzdeki günlerde gelecek 2’nci parti aşılarda değerlendirilecek ve 2’nci aşılama tarihi Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli, basında 'Aşılar bitti' yönünde bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığını belirterek, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığına değindi.

Pilli, "Aşılar bitmedi. Ülkeye Anavatan Türkiye’den 20 bin Sinovac aşısı geldi. Bu 20 bin aşı, bu topluma yetmiyor. 10 bin tanesini yapacağız ki gelmesi planlanan aşılar gelmezse geriye kalan 10 bin tanesini, 28 gün sonra yapılacak ikinci doz için saklamamız gerekiyor" diye konuştu.

“Yerel vakalarda artış var”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne bölgesinde artış gösteren yerel vakalarla ilgili bir çalışma yaptıklarını, bunu hükümete ileteceklerini belirtti.

Lapta ve Alsancak bölgelerinde yerel vakalardaki artışa da değinen Pilli, "Son günlerde yerel vakalarda bir artış var. Bu vakalar, Girne bölgesinden kaynaklanıyor. Ne kadar hareket varsa orada COVID-19 daha fazla olur çünkü insanlar hareket ettikçe virüsü bir yerden bir yere taşıyorlar" dedi.

Pilli ayrıca, Girne bölgesindeki test sayılarının artırıldığını açıkladı.