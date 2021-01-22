Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da son 24 saatte 75 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75 artarak 57 bin 225'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 305 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 589'unun hastanelere yatırıldığını belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 225'e, vaka sayısının da 1 milyon 360 bin 825'e çıktığını aktardı.
Koronavirüse yakalanan hastalardan 4 bin 134'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 151 bin 676'ya ulaştığını ifade etti.
Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 796 bin 864 olduğunu kaydetti.
Etiketler: İran Koronavirüs
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