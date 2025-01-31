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Dünya
AA 31.01.2025 22:38

KKTC, Kıbrıs'ta görev yapan Barış Gücü'nün görev süresini uzatan BM'ye tepki gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücünün (BMBG) görev süresini, sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) izin alarak uzatan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine tepki göstererek kararı kabul etmeyeceklerini bildirdi.

KKTC, Kıbrıs'ta görev yapan Barış Gücü'nün görev süresini uzatan BM'ye tepki gösterdi
[Fotograf: Reuters]

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs’ta konuşlu BMBG'nin görev süresinin 31 Ocak 2026 tarihine kadar bir yıl süreyle uzatılmasına ilişkin 2771 (2025) sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, karar alınırken KKTC tarafının onayının alınmadığı belirtildi.

Kıbrıs'ta 61 yıldır görev yapan BMBG'nin artık sürdürülemez statükonun temsilcisi haline geldiği ve Ada’daki iki tarafa eşit davranma ve anlaşmazlıklara adil çözüm bulma gibi temel görevlerini yerine getiremediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Unutulmamalıdır ki, Barış Gücü’nün KKTC sınırları içinde faaliyet göstermesinin en önemli nedeni, alınan kararlara itirazlarımıza rağmen makamlarımızın iyi niyetle işbirliği yapmasıdır. Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Türk tarafının onayını almadan Barış Gücü’nün görev süresini uzatarak aynı hatayı tekrar etmiştir. BMBG’nin görev yönergesinin uzatılmasına dair sözde 'Kıbrıs Hükümeti'nden alınan rızaya yapılan atıf kabul edilemezdir. Kıbrıs Türk tarafının iradesini ve varlığını yok sayan bu yaklaşımı kesinlikle reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta egemenlik, Kıbrıs Türk halkına ve onun devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aittir. Barış Gücü’nün ülkemizdeki faaliyetlerini yalnızca meşru bir temele dayandırarak sürdürmesi gerektiğini ise bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz."

"Gerçekçi çözüm egemen eşitlik temelindedir"

Açıklamada, Kıbrıs’taki en gerçekçi çözümün, mevcut iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde karşılıklı iyi komşuluk ilişkileri kurmalarına dayandığına da dikkat çekildi.

Liderler arası gayriresmi yemekte ve çeşitli raporlarda bulunmasına rağmen BM'nin, iki taraf arasında ortak bir zeminin bulunmadığına dair görüşü kayda geçirmediği aktarılan açıklamada, bunun Rum tarafının amaçlarına hizmet ettiği kaydedildi.

"Rum tarafının askeri faaliyetleri görmezden geliniyor"

Açıklamada, Rum tarafının son dönemlerde Ada’daki ve bölgedeki hassas dengeleri sarsmak suretiyle sanki bir savaşa hazırlanıyormuşçasına gerçekleştirmekte olduğu askeri faaliyet ve işbirliklerinin görmezden gelindiği vurgulandı.

BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs Rum tarafına gayriyasal bir şekilde "devlet" muamelesi gösterdiği aktarılan açıklamada, BM Barış Gücünün görev süresini uzatan kararlarının KKTC tarafından kabul edilmeyeceği belirtildi.

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KKTC Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Birleşmiş Milletler
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