Açık 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.01.2025 22:16

Beyaz Saray: Suriye konusunda bir karar vereceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Suriye'den asker çekebileceği haberlerine ilişkin, "Birleşik Devletler ordusunun Başkomutanı olarak, denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray: Suriye konusunda bir karar vereceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Leavitt, "ABD kısa süre içinde Suriye'den askerlerini çekmeyi düşünüyor mu?" şeklindeki soruya, "Bu soru dün Başkan'a soruldu ve o da yanıt verdi. Kendisi, Birleşik Devletler ordusunun başkomutanı olarak, denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır." diye yanıt verdi.

Trump, konuyla ilgili dünkü açıklamasında, Suriye'den asker çekeceğine yönelik bir değerlendirme yapmadan, "Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Beyaz Saray Suriye
Sıradaki Haber
DSÖ: Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024 sonrası ilk tıbbi tahliye gerçekleştirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:09
Kocaeli'nde polis ekibine saldırı
22:49
Beyaz Saray: COVID-19 virüsünün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddiası doğru
22:46
KKTC, Kıbrıs'ta görev yapan Barış Gücü'nün görev süresini uzatan BM'ye tepki gösterdi
22:17
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 46 gözaltı
22:12
DSÖ: Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024 sonrası ilk tıbbi tahliye gerçekleştirilecek
22:06
İletişim Başkanı Altun "Müzik: Fahir Atakoğlu" belgeselinin gösterimine katıldı
Kassam Tugayları üyeleri için Han Yunus'ta cenaze töreni düzenlendi
Kassam Tugayları üyeleri için Han Yunus'ta cenaze töreni düzenlendi
FOTO FOKUS
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutun 2 bin 175'ini tamamlandı
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutun 2 bin 175'ini tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ