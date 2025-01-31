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Dünya
AA 31.01.2025 22:10

DSÖ: Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024 sonrası ilk tıbbi tahliye gerçekleştirilecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun kapalı tuttuğu Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez yarın tıbbi tahliyenin gerçekleştirileceğini bildirdi.

DSÖ: Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024 sonrası ilk tıbbi tahliye gerçekleştirilecek

Ghebreyesus, yarın gerçekleştirilecek tahliye işlemine ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

Yarın 50 hastanın Refah Sınır Kapısından tıbbi tahliyesinin gerçekleştirileceğinin duyurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Ghebreyesus, "Bu, (19 Ocak'ta) ateşkesin başlamasından ve Mayıs 2024'te kapatılmasından bu yana Refah Sınır Kapısı'ndan ilk tıbbi tahliye olacak." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Gazze'de hala 12 ila 14 bin kişinin acil özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, tüm olası rotalar üzerinden tıbbi tahliyelerin artırılması çağrısını yineledi.

İsrail ordusu, 8 ay sonra ilk kez sivil geçişlere kısmen açılacak olan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan hazırlıkların tamamlanması için çekildiği bildirilmişti.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs 2024'te kapatılmıştı

İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti.

Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.

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