ABD, Meksika ile Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak

Beyaz Saray
Sözcüsü Karoline Leavitt, basın brifinginde Trump'ın daha önce dile getirdiği ilave gümrük
vergilerine ilişkin bir açıklama yaptı.
Leavitt, Trump'ın daha önce ifade ettiği konuya ilişkin, ABD'nin 1 Şubat Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Kanada
ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi
uygulayacağını ilk kez net bir şekilde teyit etti.
ABD
Başkanı Trump, 20 Ocak günü yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika
ile ticarette açık verdiklerini ve ABD'nin bu konuda haksız yere para kaybettiğini savunmuş ve bu iki ülkeye yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söylemişti.