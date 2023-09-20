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Dünya
AA 20.09.2023 01:08

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Erdoğan'ın, BM'de KKTC'yi tanıma çağrısı Kıbrıs Türk halkını mutlu etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısının Kıbrıs Türk halkını mutlu ettiğini söyledi.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Erdoğan'ın, BM'de KKTC'yi tanıma çağrısı Kıbrıs Türk halkını mutlu etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda geçen yıl yaptığı çağrıyı bu yıl da yinelediğini hatırlatan Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs konusunda iki egemen eşit devlet esasına dayanan yeni vizyonun kararlılıkla ilerlediğini uluslararası toplum önünde bir kez daha vurguladığını belirtti.

KKTC liderlerinden, Erdoğan'a teşekkür
KKTC liderlerinden, Erdoğan'a teşekkür

Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya ve Ada'daki BM Barış Gücü'nü de artık tarafsız davranmaya davet etmesi Kıbrıs Türk halkını fazlasıyla mutlu etmiştir. KKTC'nin tanınma hedefinin, Türkiye Yüzyılı yolunda ilerleyeceğine inancım tamdır. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü KKTC vizyonu ve misyonumuz geleceği doğru ve sağlıklı şekillendirecektir."

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