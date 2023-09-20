Çin, Hong Kong'daki tüm konsolosluklardan yerel çalışanların kişisel bilgilerini istedi

Bakanlık, Hong Kong'daki tüm konsolosluklar ile Avrupa Birliği Ofisine hitaben mektup gönderdi.
Hong Kong'daki yabancı konsoloslukların bünyesindeki yerel çalışanlarının isim, iş unvanı, ikamet adresi, kimlik numarası ve seyahat belgesi numarasını içeren listelerin 18 Ekim'e kadar Bakanlığa iletilmesi istendi.
Gelecekte işe alınacak yerel çalışanların bilgilerinin de işe alımı takiben 15 gün içerisinde paylaşılması gerektiği bilgisi verildi.
Mektuba göre, söz konusu talep "Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi doğrultusunda" yapıldı.