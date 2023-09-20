Açık 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.09.2023 00:47

Çin, Hong Kong'daki tüm konsolosluklardan yerel çalışanların kişisel bilgilerini istedi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki tüm konsoloslukların yerel çalışanlarının kişisel bilgilerinin taraflarına iletilmesini talep etti.

Çin, Hong Kong'daki tüm konsolosluklardan yerel çalışanların kişisel bilgilerini istedi
[Fotograf: Reuters]

Bakanlık, Hong Kong'daki tüm konsolosluklar ile Avrupa Birliği Ofisine hitaben mektup gönderdi.

Hong Kong'daki yabancı konsoloslukların bünyesindeki yerel çalışanlarının isim, iş unvanı, ikamet adresi, kimlik numarası ve seyahat belgesi numarasını içeren listelerin 18 Ekim'e kadar Bakanlığa iletilmesi istendi.

Gelecekte işe alınacak yerel çalışanların bilgilerinin de işe alımı takiben 15 gün içerisinde paylaşılması gerektiği bilgisi verildi.

Mektuba göre, söz konusu talep "Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi doğrultusunda" yapıldı.

ETİKETLER
Hong Kong Çin
Sıradaki Haber
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:32
Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 20 yılda 8 kat arttı
01:20
Alanya'da yakalanan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı
01:11
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Erdoğan'ın, BM'de KKTC'yi tanıma çağrısı Kıbrıs Türk halkını mutlu etti
01:03
Polonyalı dağcı Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı
00:57
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
00:24
İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü
Derne'de felakete yol açan El-Bilad Barajı görüntülendi
Derne'de felakete yol açan El-Bilad Barajı görüntülendi
FOTO FOKUS
İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterin enkazı böyle çıkarıldı
İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterin enkazı böyle çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ