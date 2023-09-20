Açık 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.09.2023 00:15

AB uydusu, Libya'da sel felaketinin ardından güncellenmiş coğrafi haritalar üretiyor

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Copernicus uydusu, Libya'nın doğusunda yaşanan büyük sel felaketinin ardından güncellenmiş coğrafi haritalar üretmeye başladı.

AB uydusu, Libya'da sel felaketinin ardından güncellenmiş coğrafi haritalar üretiyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Avrupa Birliği'nin (AB) Libya misyonu, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ESA'ya ait Copernicus uydusunun, Libya'nın doğusundaki şehirlerde sel mağdurlarına yardım etmek için çalışan yerel ve uluslararası kurtarma ekiplerine destek amacıyla gerekli coğrafi bilgileri sağlayan güncel haritalar ürettiği bilgisi verildi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, bugün çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

ETİKETLER
Libya
Sıradaki Haber
Ukrayna, Kenya'ya tahıl merkezi kuracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:32
Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 20 yılda 8 kat arttı
01:20
Alanya'da yakalanan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı
01:11
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Erdoğan'ın, BM'de KKTC'yi tanıma çağrısı Kıbrıs Türk halkını mutlu etti
01:03
Polonyalı dağcı Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı
00:48
Çin, Hong Kong'daki tüm konsolosluklardan yerel çalışanların kişisel bilgilerini istedi
00:57
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Derne'de felakete yol açan El-Bilad Barajı görüntülendi
Derne'de felakete yol açan El-Bilad Barajı görüntülendi
FOTO FOKUS
İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterin enkazı böyle çıkarıldı
İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterin enkazı böyle çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ