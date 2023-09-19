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Dünya
AA 19.09.2023 23:27

Ukrayna, Kenya'ya tahıl merkezi kuracak

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Ukrayna'nın Afrika'nın doğusundaki gıda sorununa çözüm olabilmek için Mombasa Limanı'nda tahıl merkezi açacağını duyurdu.

Ukrayna, Kenya'ya tahıl merkezi kuracak
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ruto, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu sırasında New York'ta bir araya geldi.

Ruto, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin, Afrika'nın doğusundaki acil gıda ihtiyacını karşılamak için Mombasa Limanı'na tahıl merkezi kurma sözü verdiğini ifade etti.

Ruto ayrıca, acıların dindirilmesi ve yıkımın durması için ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın barışçıl çözümünü desteklediğini dile getirdi.

Afrika'da 25 ülke, her yıl buğday ithalatının üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana artan gıda fiyatlarından zor bir dönem geçiren Afrika ülkeleri, iki ülkenin barışması için inisiyatif başlatmıştı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın askıya alınmasını esefle karşıladığını belirterek, tarafları anlaşmayı sürdürmeye çağırmıştı.

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