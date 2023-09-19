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Dünya
AA 19.09.2023 23:08

KKTC Başbakanı Üstel'den Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonuna destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonuna destek verdi.

KKTC Başbakanı Üstel'den Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonuna destek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Başbakan Üstel, Facebook'tan Azerbaycan ordusunun Karabağ'da yürüttüğü askeri operasyona dair açıklama yaptı.

Operasyona desteğini bildiren Üstel, "Tek millet üç devlet olarak gördüğümüz kardeş Azerbaycan'ın, egemenlik sınırları içerisinde vatandaşlarına yönelik saldırgan tutumu ve dayatılmaya çalışılan yeni statüleri ortadan kaldırmak üzere yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Bilinmelidir ki Karabağ Azerbaycan'dır ve Kıbrıs Türk Halkı Azerbaycan’ın bu haklı mücadelesinde kayıtsız ve şartsız yanındadır." ifadelerini kullandı.

Antiterör önlemleri

Karabağ'daki sözde rejimin adımları tansiyonu artırırken Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulunurken, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül’de sözde “cumhurbaşkanlığı seçimi” yapılması gerilimi daha da yükseltti.

Son olarak Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayın nedeniyle 4 polis şehit olmuş, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

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