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Gündem
AA 19.09.2023 23:14

KKTC liderlerinden, Erdoğan'a teşekkür

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, BM 78. Genel Kurulu'nda yaptığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın" çağrısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

KKTC liderlerinden, Erdoğan'a teşekkür
[Fotograf: AA]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs meselesinin 60'ncı yıl dönümünde uluslararası toplumu KKTC'nin bağımsızlığını tanıyarak diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ettiğini söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'na şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını selamlıyorum"

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise Kıbrıs Türk halkının BM Genel Kurulu'nda güçlü sesi olan, halkın sesini ve haklılığını bir kez daha tüm dünyaya duyuran Erdoğan'a çağrısından dolayı teşekkür eden Üstel, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda yaptığı 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın' çağrısını selamlıyorum."

Kıbrıs Türk halkının, 60. yılına dayanan Kıbrıs sorununun, adil kalıcı ve sürdürülebilir şekilde bir çözüme ulaşması yolunda tüm samimi adamları attığına işaret eden Üstel, geçen yıllarda ortaya çıkan gerçeklerin Kıbrıs'ta federal temelde bir çözüme ulaşılamayacağını gösterdiğini kaydetti.

Üstel, "Dünya artık adanın gerçeklerini görmeli ve bu gerçeklere uygun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalıdır." ifadesini kullandı.

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