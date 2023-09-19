Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından New York'taki Türkevi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki yoğun temas trafiği devam ediyor. Toplantılar sürerken diğer taraftan ikili görüşmeler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında İtalya Başbakanı ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanında küresel ve bölgesel konular, Rusya-Ukrayna savaşı, göçmen meselelerinin görüşülmesi bekleniyor.