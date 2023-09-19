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Gündem
AA 19.09.2023 20:09

Rekabet Kurulu: Maçkolik hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, Maçkolik İnternet Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu: Maçkolik hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, 10 Ağustos'ta yaptığı toplantıda, Maçkolik İnternet Hizmetleri AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" ile "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" maddelerini ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kurul, 7 Eylül'deki toplantısında da Maçkolik İnternet Hizmetleri AŞ'nin uygulamalarına yönelik olarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.

Söz konusu kanun uyarınca, Nesine'nin, Maçkolik ve Sahadan internet siteleri ile mobil uygulamalarında bulunan "Banner" ve "Pop-up" adı verilen reklam alanlarındaki görünürlüğünün, Nesine'yi rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde, Maçkolik'in belirleyeceği somut bir ölçüt kullanılarak sınırlandırılacak.

Ayrıca, Maçkolik'in, kendisinin ve Sahadan internet siteleri ile mobil uygulamalarında "Banner" ve "Pop-up" alanlarında izlediği prosedürleri gözden geçirmesi, sanal bahis bayileri arasında ayrıma yol açmayacak şeffaf bir reklam politikası izlemesi ve soruşturma süresi boyunca, Nesine'yi rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde reklam alanlarında rotasyonlu gösterim sağlayacak algoritmaların işleyişi hakkında Kurum'a her ayın 10. gününe kadar teknik rapor sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

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