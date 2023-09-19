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Gündem
AA 19.09.2023 17:14

Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başkanlığını üstlendiği Birleşmiş Miletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyeleri ile New York'ta düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyeleri ile Türkevi'nde düzenlenen yemekte görüştü.

Emine Erdoğan, kendi himayelerindeki "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nın ilk imzalarının atıldığı günde, Danışma Kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Sıfır Atık" hareketinin başarıya ulaşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin, bugün ilk imzayı yine kendisinin atmasıyla yinelendiğini belirten Emine Erdoğan, bu harekete gereken desteği her zaman verdiğini dile getirdi.

Yemekte, tüketici alışkanlıklarını değiştirerek sürdürülebilirliğe odaklanılması, bu konudaki pilot uygulamaların yaygınlaştırılması, geri dönüşüme odaklanan çözümlere ağırlık verilmesi, ulusal sıfır atık girişimleri, bilgi birikimlerinin farklı ülkeler ve sektörlerle paylaşılması konuları ele alındı.

Danışma Kurulu üyeleri de Türkiye'nin sıfır atık konusunda katettiği mesafenin takdir edilesi olduğunu belirterek Emine Erdoğan'a ev sahipliği için teşekkür etti.

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