MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 17 Mart'ta 14’üncü Olağan Kurultayımızı yapacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz. İl ve ilçe kongrelerimizi sukunet, kardeşlik ve yüksek bir katılım eşliğinde gerçekleştiriyoruz.

MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

"MHP Kurultayı 17 Mart'ta"

MHP Kurultayını 17 Mart'ta yapacak. Kongre takvimimizi ele aldık.

Muradımız Türkiye ve Türk milletine hizmet etmektir.

Ülkemizde ve dünyada huzur istiyoruz. Pergelin sabit ayağını Ankara'ya koyuyor, hareketli ayağı ile de muhterif zaman dilimlerinde ve 360 derecelik bir açı ile dünyayı tarıyor ve takip ediyoruz.

Tarihini tanımayan ve tarih şuurunu taşuımayan milletler hafıza ve idraklerini daha kötüsü de istikbal iradelerini kaybetmeye mahkumdur.

MYK'da olağan kurultay ve seçim takvimlerimizi ele aldık.

"Gazilerimizin ağırlaşan mağduriyetleri derhal çözülmelidir"

Çözümün adresi ise TBMM'dir. Şehit ve gazileirmize layık olabilmek için ne gerekiyorsa yapacağımızı tekraren ifade ediyor, bütün gazileirmize şükranlarımı sunuyorum.

TBMM gazi bir meclistir, aksini iddia eden Kılıçdaroğlu gafil ve art niyetlidir. Kılıçdaroğlu'nun hırsı aklının önüne geçti. Bu zat akıl tutulmasına hapsolmuşken makulden ve milli değerlerden uzaklaşmıştır.

"Allah bu ülkeyi, bu milleti zillet ittifakından korumuştur"

Bugünkü CHP'de mandacılar köprü başını tutumuş, bölücüler baş tacı yapılmıştır.

Allah bu ülkeyi, bu milleti zillet ittifakından korumuştur. İttifakın bittiği ifade edilse de yeni bir masa hazırlığının alttan alta ilerletilmektedir.

Kimin hangi adayla seçime katılacağıyla ilgilenmiyoruz.

Sırça köşklerle işimiz olmaz, projelerle gücümüze güç katacağız.

HDP'ye kapatma davası

(CHP’li Tanrıkulu’na ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran bu aşağılık ve sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. PKK’ya sözcülük yapan bir suçluya hazineden maaş verilmesi günahtır, haramdır. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir.

HDP ile ilgili açılan kapatma davası hala sürüncemededir. Bu durum haksızlıktır, hukuksuzluktur, Türk milletine saygısızlıktır.

Adaleti hemen istiyoruz, AYM görevini yapmalı.

"Ermenistan ateşle oynamamalı"

Ermenistan, BM kararları ile akit ilkelerini ihlal etmektedir.

Karabağ Türk'tür, Türk kalacaktır.

Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını tehdit eden , kanun dışı muamele ve müdahalelere direnmesi iki devlet tek millet onurunun bir icabıdır. Azerbaycan yalnız değildir.

"AB bizim için bitmiştir"

AB ile ilişkilerimiz bugüne kadar bir türlü istikrar kazanamamıştır. Bir aldatma ve oyalama süreci hep canlılığını korumuştur.

Avrupa Birliğinin müzakere defteri, açılmamak üzere mutlaka kapatılmalıdır. Bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık, AB ile ölmeyiz.

AB'nin Türkiye'yi üye almak gibi bir hedefi yoktur. AB samimi ve dürüst değil.

Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. 60 yıl kaybettik. Bir 60 yıl daha kaybedemeyiz. Türkiye çevresinde dost kuşağı oluşturmaya mahir ve muktedirdir. NATO’ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır.

2024 yerel seçimleri

Cumhur ittifaki ile biriz, beraberiz.

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