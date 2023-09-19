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TRT Haber 19.09.2023 22:57

IOC Başkanı Bach'tan, Erdoğan'a tebrik

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sonrası tebrik ederek, dünya sporuna verdiği destek için teşekkür etti.

IOC Başkanı Bach'tan, Erdoğan'a tebrik
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

İletişim Başkanlığı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Kurul'daki konuşmasından dolayı tebrik ettiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunları kaydedildi;

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşması sonrası tebrik etti.

IOC Başkanı Bach, ayrıca, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uluslararası spor çalışmalarına ve dünya sporuna verdiği destek için teşekkürlerini iletti.

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