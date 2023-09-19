IOC Başkanı Bach'tan, Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

İletişim Başkanlığı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Kurul'daki konuşmasından dolayı tebrik ettiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunları kaydedildi;

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşması sonrası tebrik etti.

IOC Başkanı Bach, ayrıca, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uluslararası spor çalışmalarına ve dünya sporuna verdiği destek için teşekkürlerini iletti.