KKTC Başbakanı Üstel: Engelleri anavatanımızın destekleriyle aşıyoruz

KKTC Başbakanı Üstel, Türkiye'den giden gazetecilerle bir otelde buluşarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

KKTC'nin tarihçesini anımsatan Üstel, Rum toplumunun, KKTC'yi hiçbir zaman hazmedemediğini ve hazmedemeyeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden aldıkları destekle büyük mücadele verdiklerini belirten Üstel, 20 Temmuz 1974'te düzenlenen harekatla adaya huzur ve barışın geldiğini, Kıbrıs Türkü'nün de özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti.

Üstel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından sosyal ve ekonomik açıdan girdikleri mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman destek verdiğini, buna karşın Kıbrıs Türkü'nün her zaman Avrupa'dan ve dünyadan dışlandığını dile getirdi.

Rum tarafının, KKTC ekonomisinin kalkınması, insanının daha rahat ve ferah yaşamasını engellemek için birtakım engeller çıkardığını bildiren Üstel, "Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bütün engelleri anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük destekleriyle aşıyoruz, aşmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı biz de aynı zulümleri yaşayacaktık"

İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret eden Üstel, "Dünya üç maymunu oynuyor ve sessiz kalıyor. Bir tek ses çıkaran Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Eğer anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı biz de aynı baskıları, zulümleri ve Rum'un hunharca katliamlarını aynı şekilde yaşayacaktık. Rum'un bu kadar ileri gidememesi, Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığımız büyük destekten dolayı. Yoksa bugün belki de Kıbrıs Türkü'nü yok edeceklerdi." ifadelerini kullandı.

Üstel, Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetiminde masaya oturduklarında Rum kesiminin uzlaşmaz tutum sergilediğini aktararak, şunları kaydetti:

"O zamanki Devlet Başkanımız merhum Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ettikten sonra hep federasyonu konuştuk. 2020 yılına kadar iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon görüşüldü. Nihayet 2020 yılında gördük ki artık Rum, bize zaman kaybettiriyor. Ekonomimizin gelişmemesi, gençlerimizin adadan ayrılması ve nüfusumuzun göç etmesi için her türlü entrika ve baskıyı yaptığını görüyoruz. O yüzden 2020 yılında Türkiye ile de istişare ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde artık bir anlaşma olacaksa egemen, eşit, iki devlet statüsünde olmasını öngördük ve o günden bugüne kadar devletimizin daha da güçlenmesi için çalışma başlattık."

Kıbrıs Türk'ünün geleceğinin, devletin dünyaya açılımıyla mümkün olduğuna inandıklarını ifade eden Üstel, "Türkiye Cumhurbaşkanı, son üç Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için dünyaya çağrıda bulundu. Biz de o çağrıyla birlikte ülkemizi tanıtmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

"Bekleyiş içerisindeyiz"

Üstel, programda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"Ana muhalefet partisinin lideri şu an Cumhurbaşkanı koltuğunda oturuyor. Muhalefetteyken seslendirdiği federasyon fikrinden geri adım atmış gibi görünüyor. Federasyon fikri tekrar gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Üstel, Tufan Erhürman'ın, cumhurbaşkanı seçildikten sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile iki kez görüştüğünü, bu görüşmelerden sonra BM Kıbrıs temsilcisinin açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

Üstel, şunları söyledi:

"Tabii ki bunlar, tam federasyon açılımı olmasa bile federasyonun birer işaretleridir. Kendisi (Tufan Erhürman) cumhurbaşkanı olduktan sonra yeni seçilen parti başkanı, federasyon kararını kurultaylarında tekrardan geçirdi. Ama şu ana kadar Cumhurbaşkanı'nın ağzından federasyon kelimesini telaffuz ettiğini duymadık. Ama iki devleti de duymadık. Dolayısıyla bekleyiş içerisindeyiz. İnşallah o da gerçekleri görür."

Kapalı Maraş ile ilgili bir projelerinin olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Üstel, 2020'de bir bölümünün turizm amacıyla açılmasının ardından bugüne kadar yaklaşık 3 milyon kişinin Kapalı Maraş'ı ziyaret ettiğine işaret etti.

Kapalı Maraş bölgesindeki otelleri iyileştirip turizme kazandırmak istediklerini kaydeden Üstel, bölgeyle ilgili anlaşmazlıkların olduğunu ve yargı süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

Üstel, "Orada devletin bazı malları var. Yani sosyal etkinlik amacıyla veya çocuklarımızın gidip okuyabileceği okullar var. O okulları iyileştirmek isteriz. Sosyal tesis alanları var. O sosyal tesis alanlarını iyileştirip, sonraki süreçte takip edip orasını tekrar ülke ekonomisine kazandırmak için büyük bir çalışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Vatandaş olması için belli kriterlerimiz var"

Ülkedeki inşaat yatırımlarına ilişkin soru üzerine Üstel, bir ada ülkesi olduklarını hatırlatarak ekonominin kalkınmasında turizm, eğitim ve inşaat sektörlerinin önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Müteahhitlerin yaptıkları evleri Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke vatandaşlarına satmayı hedeflediklerini anlatan Üstel, bu doğrultuda inşaat sektörü aracılığıyla ülkeye büyük bir katma değer başladığını ve Rum kesiminin bundan büyük rahatsızlık duyarak yeni yasal düzenlemeler yaptığını belirtti.

Üstel, "Konut alana KKTC vatandaşlığı verileceği" iddialarına ilişkin soruya "Yatırım amaçlı ülkeye gelip belli rakamlarda yatırım yapan insanları güvenlik araştırması koşuluyla vatandaş yapıyoruz. Ama onun kriterlerini yerine getirecek. Vatandaş olması için belli kriterlerimiz var. O kriterleri yerine getiren kim olursa olsun, güvenlik soruşturmasını geçtikten sonra vatandaş yapılıyor." yanıtını verdi.

"Yaklaşık 1,5 senedir onay çıkmadığı için bu projeyi gerçekleştiremiyoruz"

Türkiye'den elektrik enerjisi aktarılmasına ilişkin proje hakkında soru üzerine Üstel, akarsu olmadığından enerji ihtiyacının mobil jeneratörler ve fosil yakıttan karşılandığını ve bunun da maliyetli olduğunu ifade etti.

Üstel, Türkiye'den ülkeye kablolarla elektrik aktarımını sağlamak için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile protokol imzalandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu konuda Aksa Enerji şirketini görevlendirdiler. Onlar da bütün fizibilite çalışmalarını yaptı. Her şey hazır. Yaklaşık 1,5 sene Avrupa'nın insafını bekledik. Avrupa'da enerji konusuna onay veren ENTSO-E diye bir kuruluşları var. Bütün Avrupa Birliğine üye ülkeler orada. Oradan çıkacak karar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden kabloyla enerji bize gelecek. Türkiye Cumhuriyeti pazarlayacağı için bizden Avrupa'ya giden enerji de olduğu zaman enterkonnekte sistem olacak ve ülkemizdeki güneş enerjisinin de önü açılacak. Ülkeye daha ucuz enerji sağlanacak, ülke yeşil enerjiye kavuşmuş olacak, ekonomide ve turizmde bize büyük destek verecek. Maalesef yine Avrupa'nın şımarık iki devleti, biri Yunan, biri Kıbrıs Rum hükümeti engel koyuyorlar ve yaklaşık 1,5 senedir onay çıkmadığı için bu projeyi maalesef gerçekleştiremiyoruz."

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in, bu yılın ilk yarısı için Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı görevini yürüteceğini ve bu yüzden projenin onaylanması için 6 ay daha beklemeleri gerekeceğini belirten Üstel, "Ama ondan sonra bunun üzerine gideceğiz. Eğer kabloyla enerji olmazsa ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak için alternatif yolu da arayacağız." dedi.

"Üst mahkemeye taşıyıp daha uzun süre ceza almaları için girişimlerimiz devam edecek"

Üstel, Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davada, 3 sanığa verilen 10 yıl hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına ilişkin soruyu yanıtladı.

Yargılamaların başlamasından bu yana 10 kez Adıyaman'a gittiğini ve aileleri yalnız bırakmadığını anlatan Üstel, "Adıyaman'da önce otel sahiplerinin hukuk davası başladı. O süreç tamamlandı ve sonra kamudaki süreç başladı. İki davayı da takip ettik. Geçen günlerde neticelenen kamu davasıydı. Otel sahipleriyle ilgili olan 3-4 ay önce neticelendi. Orada bazı tutuklamalar verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza yasalarında uygulama neyse o oldu. Şimdi bunların tümünü üst mahkemeye taşıyıp orada da mahkeme yolunu takip edeceğiz. Orada bu insanların daha uzun süre ceza almalarını sağlamak için girişimlerimiz devam edecek." yanıtını verdi.

"Ceza yasasında değişiklik yapıp 20 sene üzerine çekeceğiz"

Üstel, suça sürüklenen çocukların, "KKTC'de suç işlemesi halinde cezasız kalacağı" şeklinde yönlendirildiğine dair iddialarla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Burası bir ada ülkesi ve iç güvenliği çok önemli. Polisimiz, herhangi bir hadise olduğu zaman çok başarılıdır. 16 kurşunlama olayı olmuştur. 24 saat içerisinde 16'sı tutuklanmıştır. Ama baktığımız zaman tutuklanan bu çocukların kimi 19, kimi 20 yaşında. Son kurşunlama olayını yapan da 16 yaşında. Bu kurşunlama olayları olduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ederek, buraya gelecek 18-30 yaş arasındaki insanların orada sorgulanmasını istedik. Herhangi bir vukuatı varsa buraya gelmesin veya biz Ercan Havalimanı'ndan geri gönderelim. O doğrultuda birtakım önlemler aldık. O önlemler çerçevesinde bir müddet bu kurşunlama olayları durdu. Ama bu işleri organize edenler herhalde 18 yaşı çözdüler ve 16 yaşında çocuğu buraya gönderdiler ve o da kurşunlama yaptı. Çocuk da 16 saat içerisinde tutuklandı. Şimdi cezaevindedir. Tabii bilemiyorum oralarda bu gençlere nasıl telkinde bulunuyorlar. Ama sizin de söylediğiniz gibi işte 'Kuzey Kıbrıs'ta cezalar azdır, 3-4 ay yatacaksın ve çıkacaksın...' Halbuki bizde tam tersidir. Bizde cezalar 10 sene ve üzeridir. Hatta bu olaylar oldu. Şimdi ceza yasasında değişiklik yapıp belki de 20 sene üzerine çekeceğiz ki bunları engelleyelim."

Ülkede yaşanan adli olaylar üzerinden KKTC'nin güvenli olmadığı iddialarının gündeme getirildiğinin hatırlatılması üzerine Üstel, "Bizim adanın iç güvenliği olmadığı söylemlerini söyleten taraf, Güney Rum tarafıdır. Bu gençlere silahı temin eden de Rum tarafıdır. Rum tarafından bu tarafa gönderiyorlar." dedi.

Rum kesiminin, ekonomiye zarar vermek ve insanları huzursuz etmek için bu yolu tercih ettiğini anlatan Üstel, "İnsanımızı huzursuz edecek en ufak bir olaya anında müdahale edip, en ağır cezayı verip ülkenin huzurunu eskisinden daha iyi bir noktaya getirmek için hükümet olarak çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.