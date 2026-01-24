Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.01.2026 10:44

İran'da DEAŞ'lı 2 terörist idam edildi

İran’da Eylül 2023’te bir otobüse düzenlenen, 18 aylık bir bebeğin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyla suçlanan ve terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu ifade edilen iki kişinin idam cezaları infaz edildi.

İran'da DEAŞ'lı 2 terörist idam edildi

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, 2023’te Hemedan'da bir yolcu otobüsüne yönelik bombalı saldırıyla ilgili yargılandıkları mahkeme tarafından suçlu bulunan Ersalan Şeyhi ve Amanç Karvançi adlı iki mahkumun idam cezası infaz edildi.

Olay, Eylül 2023’te meydana gelmişti. Tahran'dan Irak'ın Kerbela kentine gitmek üzere ülkenin batısındaki İlam eyaletine doğru yola çıkan otobüse yerleştirilen bombanın Hemedan'da infilak ettirilmesi sonucu, Delvin Rehamiyan adlı 1,5 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetmiş, çok sayıda yolcu yaralanmıştı.

Saldırı, ülkede büyük infiale yol açarken güvenlik güçleri tarafından başlatılan geniş çaplı operasyonlar sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu ifade edilen kişiler yakalanmıştı. İran yargısı, mahkeme sürecinde saldırının DEAŞ adına planlandığının ve örgütsel talimatla gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından sanıklar "muharebe ve yeryüzünde bozgunculuk" suçlarından Ekim 2025'te ölüm cezasına çarptırılmıştı. 

ETİKETLER
DEAŞ İran
Sıradaki Haber
ABD dondurucu soğukların etkisi altında kalacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor
14:10
Çin'in en kıdemli komutanlarına yolsuzluk soruşturması
14:00
Suriye Dışişleri Bakanlığı: YPG ile ateşkesin uzatıldığı iddiaları asılsız
13:55
KKTC Başbakanı Üstel: Engelleri anavatanımızın destekleriyle aşıyoruz
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da
13:28
2026 Kültür Yolu rotası belli oldu: 26 şehirde kültür sanat şöleni yaşanacak
Filistinli genç davulla sığınmacılara moral vermeye çalışıyor
Filistinli genç davulla sığınmacılara moral vermeye çalışıyor
FOTO FOKUS
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ