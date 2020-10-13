Haber Giriş: Kaynak: AA
Kızılay şehidinin adı Suriye'de yaşatılıyor
[Fotoğraf: AA]
Suriye El Bab'daki hain saldırıda şehit olan Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın adı, teröristlerden temizlenen Cerablus'taki okula verildi.
Mehmet Arif Kıdıman, sivillere yardım için Suriye'deydi. El Bab'daki Sevgi Mağazası'nda çalışan Kızılay personeli, teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu.
Şehit Kıdıman'ın adı Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'taki
okula verildi, 10 derslikli okul törenle açıldı.
Açılışa katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şehitlerin isminin sonsuza dek yaşayacağını söyledi.
Şehit Mehmet Arif Kıdıman İlkokul ve Ortaokulunda 200 öğrenci eğitim görecek.
[Fotoğraf: AA]
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