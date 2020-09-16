Suriye'nin kuzeyinde 14 Eylül'de şehit düşen Türk Kızılay personeli 40 yaşındaki Mehmet Arif Kıdıman, Kızılay El-Bab Sevgi mağazasında yardım görevinde çalışıyordu. Kıdıman, Hayatını insanlara yardım etmeye adamıştı. Çocuklara yardım eli uzatmaktan mutluluk duyuyordu.

Şehidin abisi ve bir aile dostu Kıdıman'ın, yardımsever yapısı dolayısıyla Kızılay'daki görevini çok severek yaptığını ifade ettiler.

Hayatını insanlara yardım etmeye adamıştı. Çocuklara yardım eli uzatmaktan mutluluk duyuyordu. 14 yıldır Kızılay'da görev yapıyordu. İçinde bulunduğu Kızılay aracı Suriye'de, El Bab yolunda saldırıya uğradı. Teröristlerin açtığı ateşle şehit düştü.

"Babası, iyiki Arif'im var derdi"

Şehidin babasının yakın arkadaşı Harun Can Şerbetçi, "Hiç saygıda kusur etmezdi. Hep hayatı ekmek mücadelesiyle geçmişti. Şu Kızılay'a girmişti çok mutluydu işini çok seviyordu. Ailenin de bir yerde hamuru gibiydi temel direği gibiydi babası da öyle derdi, iyiki Arif'im var derdi. Fanatik Düzcespor, Galatasaray taraftarıydı, o maçlar sırasında birazcık onu hareketli görüyorduk. Sonra yine bizim bildiğimiz Arif sakinleşirdi. Sesini yükselttiğini hiç hatırlamam. Bağırarak çağırarak konuştuğunu hiç duymadım. Rahmetli babaları deprem sergisi açıyordu burada. O ölünce biz rahmetli ile birlikte yapıyorduk burada bu işi." diyerek anlattı şehit Kıdıman'ı.

"Bakanımız söz verdi kanını yerde koymayacağım dedi"

Şehitin abisi Ali Osman Kıdıman, "Kimseye kötü bir şey yapmazdı. Elinden geldiğince insanlara yardım ederdi. Zaten insanlara yardım etmeyi sevmese gönüllü olarak orada ne işi var. "Ben seviyorum orada çocuklara bir çikolata veriyorum nasıl mutlu oluyorlar yarısını yiyorlar yarısını saklıyorlar kardeşine mi götürüyor." derdi. Orada çocukları giydiriyordu. Bana abi ne güzel bak diyordu. Çocuklara orada yardım etmekten çok mutlu oluyordu. Ben şehit abisiyim ne mutlu bana. Bana Bakanımız söz verdi kanını yerde koymayacağım dedi." diyerek duygularını dile getirdi.

Babasının deprem fotoğraflarından oluşan arşivi ona emanetti

Çevresi tarafından yardımsever bir karaktere sahip biri olarak anlatılan Kıdıman, Düzceliler tarafından da çok seviliyordu.

Babasının deprem fotoğraflarından oluşan arşivi ona emanetti

Düzce'de 6 yıl önce yaşamını yitiren babası gazeteci Mehmet Kıdıman'ın, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde çektiği binlerce fotoğrafın yer aldığı arşivi, o dönemde yaşanan acıların ve mucizevi kurtuluşların fotoğrafları ona ve ailesine emanetti.

Kıdıman, çekilen bu fotoğrafları her yıl dönümlerinde sergi kurarak insanlara sunuyordu.

Üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El-Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açılmıştı.

Saldırıda araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazasında çalışan Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuş, iki personel yaralanmıştı.