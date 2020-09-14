Nuray Kaymak koronavirüs testi pozitif çıkınca karantinaya girmişti. Minik Ali Asaf taburenin üstünde, o pencere de, babaanne-torun birlerinden uzak kalmışlardı. 15 gün süren hasret sona erdi. İkisi birbirine kovuştu.

2 haftalık hasreti bitti. Ali Asaf karantinadaki ninesine kavuştu.

Nuray Kaymak, Ordu'nun akkuş ilçesinde yaşıyor. Birkaç hafta önce, koronavirüs testi pozitif çıkınca kedisini evinde izole etti. Onu en çok torunu özledi.

Babaanne-torunun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, izleyenlerin yüreğini burkmuştu. Nihayet karantina bitti. Nuray kaymak, Asaf'ına. Minik Asaf da çok sevdiği babaannesine kavuştu.