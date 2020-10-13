Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 58 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 921 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 970'e, vaka sayısı da 409 bin 358'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 4 bin 158 artarak 344 bin 208'e ulaştı.