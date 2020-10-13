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Irak'ta koronavirüs kaynaklı can kaybı 10 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 58 artarak 9 bin 970'e yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 58 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 921 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 970'e, vaka sayısı da 409 bin 358'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 4 bin 158 artarak 344 bin 208'e ulaştı.
Etiketler: ırak vaka sayısı ırak covid-19 ırak salgın ırak koronavirüsSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 17:07
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