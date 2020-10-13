İsrail Cezaevleri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Hapishanesi'ndeki 32 Filistinli tutuklunun Ahres'e destek amacıyla dün akşam açlık grevine başladığı belirtildi.

Açıklamada, 32 tutuklunun açlık greviyle hapishane kurallarını "ihlal" ettiği ve bu nedenle hücrelere konulduğu ifade edildi.

Filistinli tutukluların ne kadar hücrede tutulacağına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail askerlerince Batı Şeria’nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için 79 gün önce açlık grevine başlamıştı.

Durumunun kötüleşmesi üzerine Ahres, İsrail'deki bir hastaneye kaldırılmıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018'de de İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 430'u "idari tutuklu" olmak üzere 5 bine yakın Filistinli bulunuyor.