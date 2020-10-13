Hollanda, günlük koronavirüs vakalarında yeni bir rekora ulaştı ve 24 saatte yaklaşık 7 bin 400 vaka görüldü.

Başbakan Mark Rutte'nin akşam basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Toplantıda artan vaka sayısının ardından alınacak yeni önlemlerin açıklanması bekleniyor.