Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Hollanda'da günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Hollanda'da son 24 saatte 7 bin 400 yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası görüldü.
Hollanda, günlük koronavirüs vakalarında yeni bir rekora ulaştı ve 24 saatte yaklaşık 7 bin 400 vaka görüldü.
Başbakan Mark Rutte'nin akşam basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
Toplantıda artan vaka sayısının ardından alınacak yeni önlemlerin açıklanması bekleniyor.
Etiketler: Hollanda vaka sayısı ölü sayısı rekorSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 16:56
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