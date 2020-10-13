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İsrail güçleri Gazze sınırındaki tarım arazilerine zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
İsrail güçleri, Gazze sınırındaki tarım arazilerine buldozerlerle girerek zarara neden oldu.
Gazze Şeridi'nin Abasan beldesinin doğusundaki sınır bölgesinde yer alan tarım arazilerine 5 buldozerle giren İsrail güçleri, tarım arazilerini tahrip etti.
[Fotoğraf: AA]
İsrail güçlerinin saldırısı sırasında hasat toplayan çiftçilerden Yusuf Şahin, yaptığı açıklamada, duruma tepki gösterdiklerini ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi.
Şahin, İsrail'in sınır yakınındaki arazilere birçok kez buldozerle zarar verdiğini ayrıca bombaladığını kaydetti.
Etiketler: israil gazze sınırı AbasanSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 17:56
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