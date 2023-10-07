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Dünya
AA 07.10.2023 12:43

Kızıl Davut Yıldızı: Saldırılarda 40 İsrailli hayatını kaybetti

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 40 İsraillinin öldüğünü duyurdu.

Kızıl Davut Yıldızı: Saldırılarda 40 İsrailli hayatını kaybetti

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 40 İsraillinin öldüğünü ve 500'den fazla ağır yaralı olduğunu duyurdu.

Kızıl Davut Yıldızı, İsraillileri kan bağışlamaya çağırdı.

Kassam Tugayları bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

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