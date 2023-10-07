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HABER GİRİŞ
07.10.2023 12:40
, 07.10.2023 12:43
SON GÜNCELLEME
07.10.2023 12:43
İsrail Hamas'a karşı Demir Kılıçlar operasyonu başlattı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na karşı "Demir Kılıçlar Operasyonu" başlatıldığını duyurdu.
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