Japon hükümetinin Nükleer Silahsız bir Dünya için Uluslararası Seçkin Kişiler Grubu (IGEP), Hiroşima kentinde nükleer silahsızlanma forumu düzenliyor.

Obama ve Kişida foruma gönderdikleri video mesajlarda, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya çağrısı yaptı.

"Nükleer silahsız bir dünyanın peşinde koşabilmeyi çocuklarımıza borçluyuz" diyen Obama, Mayıs 2016'da ABD Başkanı olarak Hiroşima'ya yaptığı ziyareti anımsattı.

Ziyaretle, dünyadaki nükleer silah tehdidinin azaltılması kararlılığının güçlendiğini kaydeden Obama, bu forumu aynı kararlılığın bir araya getirdiğini söyledi.

Kişida da video mesajında, düzenlenen forumun, nükleer silahların ortadan kaldırılmasına yönelik önemli bir aşama olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

"Soğuk Savaş'tan beri en büyük tehdit"

"Nükleer silahsızlanmanın önündeki aktüel engel yükselmeye devam ediyor" diyen Kişida, Rusya-Ukrayna krizi ve Kuzey Kore'nin füzelerine değindi.

Kuzey Kore'nin olası nükleer denemesine dikkati çeken Kişida, dünyanın "nükleer silah kullanımında, Soğuk Savaş'tan beri en büyük tehditle yüz yüze olduğunu" savundu.

Kumamoto Eyalet Üniversitesinden Şiraişi Takaşi liderliğindeki IGEP'te, 10'dan fazla ülkeden akademi ve bürokrasi temsilcileri yer alıyor.

Kişida, Ekim 2021'de üstlendiği başbakanlık görevi sonrası IGEP inisiyatifini başlatmıştı.