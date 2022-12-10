Ukrayna'nın Rusya sınırındaki bir köyde yaşanan gerçek bir hikaye, hamile bir kadının hayatta kalma ve geleceğini inşa etme çabası...

TRT ortak yapımı Klondike filmi, dünya genelinde yoğun ilgi gördü.

Filmin yönetmeni Maryna Er Gorbach, senaryoyu yazarken 2014'te Ukrayna'da meydana gelen ve 298 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından yola çıktı.

Filme neden "Klondike" ismi verildi?

Maryna Er Gorbach, bu ismin nedenini şu sözlerle anlattı:

"Klondike Kuzey Amerika'da bir bölge. Burada altın arama çalışmalarıyla biliniyor. Birçok insan zengin olma hayaliyle burada hayatını kaybetti. MH17 uçak felaketi yaşandığında her yerde cansız bedenler vardı. İnsanlar buranın klondike gibi göründüğünü söyledi. Sembolik olarak. Çünkü bu bölgede hayatlarını ve geleceklerini de kaybettiler."

"Savaş yıllardır sürüyor"

Yönetmen, film ile Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın yıllar önce başladığına dikkati çekmek istedi:

"Sundance Festivali'nde filmin ilk gösterimi yapıldığında 2022'nin ocak ayındaydık. ABD'deki insanlar filmi izleyince burada bir savaş olduğunu bilmiyorduk dediler. Tanınmış gazeteler bunu 'Ukrayna'daki savaş' şeklinde manşetlerine taşıdı. Bu da bizim için bir zaferdi. Çünkü 2014'den bu yana burada yaşananlar sadece çatışma olarak adlandırılıyordu."

Filmi kadınlara adadı

Gorbach, Klondike'ı kadınlara ithaf ettiğini söylüyor.

"Ana karakter İrka bana çok yakın. Hayatım boyunca bu tür karakterleri gördüm. Teyzelerim, annem, arkadaşlarım böyleydi. İrka da gelecek için yaşıyor. Filmi kadınlara adadım çünkü ülkemizin geleceği kadınların elinde. Sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da böyle. Maalesef savaşta erkek nüfusu giderek azalıyor ve yaşamı devam ettirecek olan kadınlar."

"TRT 12 Punto ekibine özellikle teşekkür etmek istiyorum"

2020'de "TRT Uluslararası Ortak Yapım" ödülünü alan film birçok uluslararası festivalden de ödülle döndü.

Şimdi Oscar yolunda ilerliyor.

Yönetmen Gorbach "Klondike'ın yapımına başladığımızda 12 Punto Senaryo yarışmasına başvurduk. Klondike kazanan filmler arasındaydı. TRT 12 Punto ekibine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Başlangıcından itibaren filmimizdeki potansiyeli gördüler. En başından itibaren destek görmek çok değerli. Filmde savaş görüntüleri kullanmadık. Bence Klondike'ın en güçlü özelliklerinden birisi bu." dedi.

"Filmle tarihe not düştük"

Filmin yapımcısı Mehmet Bahadır Er filmin, Ukrayna-Türkiye iş birliğinde yeni projelerin üretilmesi için fırsat oluşturacağı görüşünde.

Mehmet Bahadır Er, "Sanat eserleri sadece kitleyi eğlendirmek için yapılmıyor, tarihe bir not düşmek için yapılıyor. Klondike filmi de bu notu düştü ve aslında dünya savaşın 24 Şubat'ta başladığını düşünüyor ama savaşın 2014'den beri başladığını anlattı. Ve 24 şubattan önce hem Sundance galasını hem Berlin galasını yaptık filmin. İki önemli ödül adlı film. Ukrayna'nın kültürel anlamda temsil edilmesi için çok büyük bir ivme sağladı." ifadelerini kullandı.

Klondike, 12 Mart 2023'te düzenlenecek 95'inci Oscar ödül töreninde "En İyi Uluslararası Film" dalında aday adayı.