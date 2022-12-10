Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 154 artış gösterdi.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 3 Aralık - 9 Aralık haftasında önceki haftaya göre 2 düşerek 625'e indi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 154 artış gösterdi.
Perşembe gününü 76,15 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 76,10 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 71,50 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72,06 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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