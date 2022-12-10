Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "kontrplak, ahşap kaplamalı levha ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar" faslının alt kategorilerinde yer alan "bambudan olanlar", "en az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar", "diğerleri, en az bir yüzü kızılağaç, dişbudak, kayın, huş, kiraz, kestane, karağaç, okaliptüs, hikori, at kestanesi, lime, akçaağaç, meşe, çınar, kavak, titrek kavak, yalancı akasya, lale ağacı veya ceviz türlerinden olanlar", "diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan iğne yapraklı olmayan türlerden olanlar", "diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklı olanlar" başlıklarında tanımlanan eşyaların ithalatında uygulanacak metkerüp başına birim gümrük kıymeti 580 dolardan 900 dolara yükseltildi.

Söz konusu eşyalar, Bakanlıkça düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebiliyor.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.