Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyet üyelerinde COVID-19'a rastlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisinin tüm çalışanlarına test yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı Dosalı Esanaliyev dahil 9 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Ofisinde vaka sayısının 17'ye çıktığı bildirildi.

Test sonucu negatif çıkan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un karantinada olduğu ve çalışmalarına uzaktan devam ettiği duyurulmuştu.