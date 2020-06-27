Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinde vakalar artıyor
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinin 9 çalışanına daha yeni tip koronavirüs (COVID-19) teşhisi konulmasıyla bu birimde virüs bulaşanların sayısı 17'ye çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyet üyelerinde COVID-19'a rastlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisinin tüm çalışanlarına test yapıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı Dosalı Esanaliyev dahil 9 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Ofisinde vaka sayısının 17'ye çıktığı bildirildi.
Test sonucu negatif çıkan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un karantinada olduğu ve çalışmalarına uzaktan devam ettiği duyurulmuştu.
Etiketler: Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı koronavirüs vaka vaka sayısıSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 12:11
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